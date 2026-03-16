Stadtchefkandidaten gefragt Tourismus in Bad Hönningen: Rheinschifffahrt als Schub? Daniel Dresen 16.03.2026, 06:00 Uhr

i Tagesausflugsschiffe auf dem Rhein legen seit Jahren nicht mehr in Bad Hönningen an. Die drei Stadtbürgermeisterkandidaten sehen in der Wiederbelebung des Schiffstourismus durchaus Potenzial für die Stadt. Archiv Heinz Werner Lamberz

Früher galt Bad Hönningen als Partyhochburg von Kegelklubs. Heute geht es in der Badestadt am Fuße des Naturparks Rhein-Westerwald ruhiger zu. Sie ist bei Campern und Wanderern beliebt. Die Lage am Rhein bietet aber weiteres touristisches Potenzial.

Die Campingsaison nimmt auch in Bad Hönningen allmählich wieder Fahrt auf. Über die Osterfeiertage ist der Campingplatz am Rheinufer nach Auskunft des Betreibers bereits ausgebucht. Die Anlage verfügt über insgesamt 420 Stellplätze. Neben Campingtouristen setzt die Badestadt aufgrund ihrer Lage am Fuße des Naturparks Rhein-Westerwald auch auf Wanderer.







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