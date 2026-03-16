Stadtchefkandidaten gefragt
Tourismus in Bad Hönningen: Rheinschifffahrt als Schub?
Tagesausflugsschiffe auf dem Rhein legen seit Jahren nicht mehr in Bad Hönningen an. Die drei Stadtbürgermeisterkandidaten sehen
Tagesausflugsschiffe auf dem Rhein legen seit Jahren nicht mehr in Bad Hönningen an. Die drei Stadtbürgermeisterkandidaten sehen in der Wiederbelebung des Schiffstourismus durchaus Potenzial für die Stadt.
Archiv Heinz Werner Lamberz

Früher galt Bad Hönningen als Partyhochburg von Kegelklubs. Heute geht es in der Badestadt am Fuße des Naturparks Rhein-Westerwald ruhiger zu. Sie ist bei Campern und Wanderern beliebt. Die Lage am Rhein bietet aber weiteres touristisches Potenzial.

Lesezeit 2 Minuten
Die Campingsaison nimmt auch in Bad Hönningen allmählich wieder Fahrt auf. Über die Osterfeiertage ist der Campingplatz am Rheinufer nach Auskunft des Betreibers bereits ausgebucht. Die Anlage verfügt über insgesamt 420 Stellplätze. Neben Campingtouristen setzt die Badestadt aufgrund ihrer Lage am Fuße des Naturparks Rhein-Westerwald auch auf Wanderer.

Ressort und Schlagwörter

Kreis NeuwiedWirtschaft

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Neuwied

Gut zu wissen: Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Neuwied gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren