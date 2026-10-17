Rheinbrohler Trabant-Freund
Tour nach Estland bringt Trabi an seine Grenzen
Sie haben gemeinsam schon viel erlebt: Jens Rekel und sein Trabant „Helga“.
Sie haben gemeinsam schon viel erlebt: Jens Rekel und sein Trabant „Helga“.
Marvin Conradi

Wenn ein Trabi vorfährt, zaubert das nicht nur deutschen Oldtimer-Liebhabern ein Lächeln ins Gesicht. Jens Rekel hat vor einigen Jahren mit seiner „Rennpappe“ das Baltikum bereist und berichtet von besonderen Begegnungen und Pannen. 

Lesezeit 3 Minuten
Seit vielen Jahren ist Jens Rekel Mitglied bei den Trabi-Freunden Rheinbrohl. Kurz nach dem Abitur im Jahr 2006 hatte der gebürtige Solinger zusammen mit einem Freund eine Idee: mit seinem Trabi eine Reise nach Estland wagen. Wie es dazu kam und welche Probleme sie auf der ganzen Tour meistern mussten, hat Rekel im Gespräch mit unserer Zeitung erzählt.
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