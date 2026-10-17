Rheinbrohler Trabant-Freund Tour nach Estland bringt Trabi an seine Grenzen Marvin Conradi 17.10.2026, 17:00 Uhr

i Sie haben gemeinsam schon viel erlebt: Jens Rekel und sein Trabant „Helga“. Marvin Conradi

Wenn ein Trabi vorfährt, zaubert das nicht nur deutschen Oldtimer-Liebhabern ein Lächeln ins Gesicht. Jens Rekel hat vor einigen Jahren mit seiner „Rennpappe“ das Baltikum bereist und berichtet von besonderen Begegnungen und Pannen.

Seit vielen Jahren ist Jens Rekel Mitglied bei den Trabi-Freunden Rheinbrohl. Kurz nach dem Abitur im Jahr 2006 hatte der gebürtige Solinger zusammen mit einem Freund eine Idee: mit seinem Trabi eine Reise nach Estland wagen. Wie es dazu kam und welche Probleme sie auf der ganzen Tour meistern mussten, hat Rekel im Gespräch mit unserer Zeitung erzählt.







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