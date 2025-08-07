Am Dienstagmorgen wurde der Autobahnpolizei Montabaur ein totes Tier auf der A3 bei Neustadt/ Wied gemeldet. Nach ersten Untersuchungen weiß das sofort einbezogene Koordinationszentrum für Luchs und Wolf mehr.

Ein junger Wolfsrüde ist am Dienstag, 6. August, auf der Autobahn 3 bei Neustadt/ Wied gefunden worden. Das meldet das Koordinationszentrum für Luchs und Wolf (Kluwo). Um 6.27 Uhr war der Autobahnpolizei Montabaur ein totes Tier gemeldet worden, erklärt deren Leiter auf Nachfrage.

Es sei sofort eine Streife zur entsprechenden Stelle auf der A3, Richtung Frankfurt, gefahren. Dort fanden die Beamten auf der linken Fahrbahn, nahe der Leitplanke, ein verunfalltes Tier mit Verdacht auf Wolf vor. Die Polizisten informierten den Kreis Neuwied, genauer das Forstamt Dierdorf. Dort befindet sich eine Stelle des Kluwo. Die Mitarbeiter hätten den Wolf abgeholt, so die Polizei.

„Nach der Bergung und anschließenden Begutachtung des Tierkörpers steht fest, dass es sich um einen jungen Wolfsrüden mit einem Gewicht von 33 Kilogramm handelt“, heißt es vom Kluwo. Details wie Herkunft, Rudelzugehörigkeit und anderes werden voraussichtlich nach der genetischen Analyse zur Verfügung stehen.