Zuständiger Hausarzt im Urlaub Tote blieb wohl stundenlang in Neuwieder Heim liegen Viktoria Schneider 12.08.2026, 10:00 Uhr

i Für die Tochter einer in einem Neuwieder Heim verstorbenen Frau war die lange Wartedauer auf einen Arzt eine zusätzliche Belastung. Es habe bis in den späten Nachmittag gedauert, bis der Tod offiziell festgestellt werden konnte. (Symbolbild) Paul Zinken. picture alliance/dpa

Weil der zuständige Arzt im Urlaub gewesen sein soll, musste eine verstorbene Frau in einem Pflegeheim über Stunden in ihrem Bett liegen bleiben. Ihre Tochter zeigt sich schockiert – und will mit der Geschichte auf Probleme im Heim aufmerksam machen.

Mitten in der Hitzewelle im Juni stirbt eine Bewohnerin des Evangelischen Altenzentrums Herrnhuter Brüdergemeinde in Neuwied. Ihre Tochter, die ein gutes Stück entfernt wohnt, wird darüber per Telefon informiert – und muss sich neben der Trauer und dem Schock auch noch mit der Bürokratie herumschlagen.







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