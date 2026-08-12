Weil der zuständige Arzt im Urlaub gewesen sein soll, musste eine verstorbene Frau in einem Pflegeheim über Stunden in ihrem Bett liegen bleiben. Ihre Tochter zeigt sich schockiert – und will mit der Geschichte auf Probleme im Heim aufmerksam machen.
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Mitten in der Hitzewelle im Juni stirbt eine Bewohnerin des Evangelischen Altenzentrums Herrnhuter Brüdergemeinde in Neuwied. Ihre Tochter, die ein gutes Stück entfernt wohnt, wird darüber per Telefon informiert – und muss sich neben der Trauer und dem Schock auch noch mit der Bürokratie herumschlagen.