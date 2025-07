Aus dem Nichts tauchen sie plötzlich auf. Meist nimmt man sie überhaupt nur für wenige Sekunden akustisch wahr. Aufgrund des erzeugten Lärms am Himmel ist jedoch sofort klar: Das kann kein Passagierflugzeug sein, es muss sich um ein Kampfflugzeug im Luftraum über Bad Hönningen und Bad Breisig handeln. Das Luftfahrtamt der Bundeswehr in Köln bestätigt die Vermutung. Radarauswertungen belegen Aus- und Weiterbildungsflüge mit dem Kampfflugzeug „Tornado“. Am 11. Juni flog der „Tornado“ mit 746 Kilometern pro Stunde (km/h) von Süden nach Norden 860 Meter über Bad Breisig. Am 14. Juli war ein „Tornado“ mit 518 km/h von Osten nach Westen unterwegs in mindestens 1168 Metern Höhe über Bad Hönningen.

Beide starteten laut dem Bundeswehrsprecher vom Fliegerhorst Nörvenich im Kreis Düren in Nordrhein-Westfalen. Hier ist das Taktische Luftwaffengeschwader 31 „Boelcke“ angesiedelt, was zu den ältesten Verbänden der Luftwaffe zählt. Es ist eines von vier Eurofighter-Geschwadern der Bundeswehr. Der „Tornado“ selbst gilt als Auslaufmodell der Luftwaffe und soll bis zum Jahr 2030 durch den F18-Kampfjet und das Modell Eurofighter abgelöst werden. Bis dato bildet die Bundeswehr weiter in dem über 14 Tonnen schweren und mehr als 17 Meter langen Kampfjet aus.

Trotz Flugsimulatoren sind Übungsflüge weiterhin nötig

„Zwar werden heute bereits große Teile der fliegerischen Ausbildung ressourcen- und umweltschonend unter Nutzung von Simulatoren durchgeführt, die Durchführung von Ausbildungs- und Übungseinsätzen in einem realen Umfeld bleibt dennoch unumgänglich. Das Bestreben, die Auswirkungen des militärischen Flugbetriebs zu minimieren, findet grundsätzlich dann seine Grenze, wenn negative Auswirkungen auf die Einsatzbereitschaft der Streitkräfte zu erwarten sind“, heißt es aus dem Luftfahrtamt der Bundeswehr. Was genau am Himmel über Bad Hönningen und Bad Breisig geübt wird, darüber kann der Bundeswehrsprecher keine konkreten Auskünfte geben. „Die Inhalte der Übungen obliegen den Verbänden“, teilt er mit.

Über Flugrouten wird kurzfristig entschieden

Grundsätzlich sei militärischer Flugbetrieb überall in Deutschland zulässig und nicht an bestimmte Streckenführungen gebunden, um Flugbewegungen möglichst gleichmäßig über den gesamten Luftraum der Bundesrepublik zu verteilen. „Selbstverständlich wird dabei versucht, bewohnte Gebiete nicht zu überfliegen. Aber die dicht besiedelte Bundesrepublik setzt diesem Vorhaben neben den gesetzlichen und flugbetrieblichen Regelungen enge Grenzen“, erklärt der Bundeswehrsprecher. Die Planungen für Übungsflüge oder sonstige Flugbewegungen würden von den jeweiligen Verbänden meist kurzfristig geplant und durchgeführt. „Hierbei spielen zahlreiche Faktoren eine Rolle, wie zum Beispiel aktuelle Witterungsverhältnisse oder die jeweilige Verfügbarkeit von Personal und Material. Dies führt zu variablen Flugrouten. Eine belastbare Aussage, wann und wo die Flüge durchgeführt werden, ist daher nicht möglich“, teilt das Luftfahrtamt der Bundeswehr mit.

Flugverkehr am Fliegerhorst Büchel hat zugenommen

Bad Hönningens Stadtbürgermeister René Achten, selbst Oberstleutnant bei der Bundeswehr, wurde bereits von vereinzelten Bürgern auf das Treiben am Himmel angesprochen. Er nennt zwei Gründe, warum vermehrt Kampfflugzeuge wahrgenommen werden. „Eine Zeit lang sind sie aus einer anderen Richtung aus gestartet, geflogen und gelandet. Bad Hönningen und Bad Breisig waren schon immer ein Punkt, woran sich die Piloten orientiert haben, um anschließend nach Büchel über eine gewisse Landebahn reinzufliegen“, berichtet Achten. Der zweite Grund sei, dass der Flugverkehr nach Umbaumaßnahmen am Fliegerhorst Büchel nun wieder zugenommen habe. Der Luftraum zwischen den Flughäfen Köln-Bonn, Frankfurt und Hahn würde sich für solche Ausbildungsflüge der Luftwaffe anbieten. „Die markante Position des Rheins eignet sich für die Piloten sehr gut für einen Kartenabgleich, um zu prüfen, ob sie auf der Position sind, auf der sie sein sollen“, erklärt Achten. Die Bedrohungslage durch Russland habe nichts mit den über Bad Hönningen und Bad Breisig vermehrt wahrgenommenen Übungsflügen der Luftwaffe zu tun.

Unsere Zeitung hat auch in Bad Breisig nachgehorcht, ob Anwohner vermehrt Übungsflüge der Luftwaffe wahrnehmen. Aus dem Bad Breisiger Rathaus heißt es dazu: „Nach Rücksprache mit Bürgermeister Caspers sowie den zuständigen Kollegen in der Fachabteilung können wir unsererseits keine besonderen Vorkommnisse feststellen. Auch aus der Bürgerschaft sind uns bislang keine Beschwerden zugetragen worden.“