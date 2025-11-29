Vokalensemble aus der Stadt TonART Neuwied bereitet sich auf große Konzerte vor Jörg Niebergall 29.11.2025, 06:00 Uhr

i Das Vokalensemble TonART Neuwied mit Chorleiter Peter Uhl widmet sich anspruchsvoller Chormusik. Jörg Niebergall

Das Weihnachtskonzert am 7. Dezember steht bei TonART Neuwied als Nächstes an. Doch das nächste Konzert des Ensembles, das sich anspruchsvoller Chormusik widmet, ist bereits geplant.

Große musikalische Ereignisse werfen ihre Schatten voraus, und gleich zweimal dürfte dabei das Vokalensemble TonART Neuwied im Mittelpunkt stehen. Für Sonntag, 7. Dezember, 17 Uhr, laden die Sänger unter der Leitung von Peter Uhl zu einer Zeitreise mit weihnachtlichen Stücken – von mystischen gregorianischen Gesängen über romantische Bearbeitungen bis hin zu modernen jazzigen Tönen – in die besonders beleuchtete Neuwieder Matthiaskirche ein. ...







