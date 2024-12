Comedy in der Schauburg Tom Gerhardt bringt Familie Dieter Krause nach Neuwied Jörg Niebergall 06.12.2024, 17:00 Uhr

i Tom Gerhardt in seiner Parade-Rolle als Hausmeister Dieter Krause begeisterte das Publikum im Kino-Theater Schauburg in Neuwied. Jörg Niebergall

Komiker Tom Gerhardt hat mit seinem neuen Programm „Volle Packung“ das Publikum des Kino-Theaters Schauburg in Neuwied begeistert. Neben der kompletten Fernsehfamilie Dieter Krause spielte er auch andere beliebte Figuren seiner Karriere.

Was macht ein Komiker, wenn er das Leben der Familie Krause in einem Solo-Programm darstellen will? Er spielt die Rollen einfach selbst. Das sorgte beim Gastspiel von Tom Gerhardt im ausverkauften Kino-Theater Schauburg nicht nur für viel Situationskomik, allein schon die verschiedenen Maskeraden, in denen sich der 66-Jährige präsentierte, brachten die Fans zum Grölen.

