Tollitäten im Waldbreitbacher Rathaus empfangen

Die ein oder andere Träne verdrückte Hans-Werner Breithausen dann schon: Zum sechsten Mal hatte der scheidende Verbandsgemeindebürgermeister die Tollitäten, Komiteter, Elferräte und Möhnen ins Rathaus der VG in Waldbreitbach eingeladen, und zum sechsten Mal konnte Breithausen die Karnevalisten mit seiner geschliffenen Rede in Reimform begeistern.

In der nächsten Session wird dann sein am 6. April 2025 gewählter Nachfolger auf der Leiter stehen. Aus Verscheid, Niederbreitbach und Roßbach waren die Prinzenpaare gekommen, lediglich die Niederbreitbacher Prinzessin hatte krankheitsbedingt absagen müssen. Die „prinzlosen“ Gemeinden Waldbreitbach, Hausen, Frorath (ohne die erkrankte Obermöhn Djana) und Datzeroth waren mit Möhnen oder Vorständen vertreten. Mit einem Gläschen Sekt oder O-Saft, Cola, Wasser oder Limo in der Hand ließen die Narren die letzten tollen Tage der Session noch einmal Revue passieren.