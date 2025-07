Schon seit einigen Monaten steht die Toilettenanlage auf dem Kiesweg des neu gestalteten Marktplatzes in Neuwied. Ein Fehler bei der Anlage des Fundaments hatte verhindert, dass das „Häuschen“ an seinen Platz gebracht werden konnte. Das Fundament war zwar passend angelegt worden, war allerdings 15 Zentimeter zu hoch. Um einen barrierefreien Zugang zu ermöglichen, war eine Korrektur nötig.

Der Aufwand dafür ist im Grunde überschaubar. Das falsch gegossene Fundament muss entfernt, der Untergrund entsprechend vorbereitet und ein neues Fundament in der richtigen Höhe gegossen werden. Bis diese Arbeiten angegangen werden konnten, vergingen allerdings einige Monate, da zunächst gesichert werden musste, dass die Kosten von einer Versicherung übernommen werden. Das Problem war zwar selbst verschuldet, aber auch dafür gibt es eine Absicherung. Nachdem die Klärung vor wenigen Tagen erfolgt ist, konnten die Arbeiten nun beginnen.

Mit etwas Glück in zwei Wochen fertig

Ende der vergangenen Woche wurde der Bauzaun um das Fundament erweitert und der neu gepflasterte Boden rund um das Fundament mit Folie abgedeckt. Mit schwerem Gerät wurden dann das Betonfundament abgetragen und das Material abtransportiert. Aktuell wird der Boden darunter noch einmal verdichtet, bevor das neue Fundament gegossen werden kann.

Aufgrund der Historie des Projektes möchte die Stadt erst mal noch keinen Termin für die Fertigstellung nennen. Die Arbeiten werden von dem Tiefbauunternehmen durchgeführt, das gerade auch an der Schlossstraße und der Engerser Straße arbeitet – in der Ferienzeit ist auch hier das Personal knapp. Wenn alles glatt läuft, könnte die Toilettenanlage aber in ungefähr zwei Wochen endlich in Betrieb genommen werden.

Anschlüsse sind schon vorbereitet

Wenn die Tiefbauarbeiten fertig sind, soll die Anlage mithilfe eines Krans auf das neue Fundament gesetzt werden. Danach müssen noch die Anschlüsse gelegt werden, die allerdings schon vorbereitet sind.