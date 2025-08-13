Noch ist sie nicht betriebsbereit, aber immerhin steht sie endlich am richtigen Platz: Die Toilettenanlage ist auf dem neu gestalteten Marktplatz in Neuwied angekommen.

Fast der gesamte Umbau des Neuwieder Marktplatzes konnte im geplanten Zeit- und Finanzrahmen umgesetzt werden. Doch ganz am Ende der Baumaßnahme zeigte sich ein Problem, das die Bilanz des städtischen Bauamtes verhagelte.

Bei der Ausführung des Fundamentes für die Toilettenanlage war ein Fehler passiert: Es war zu hoch angelegt, um die Anlage darauf unterzubringen. Mehrere Monate stand die Anlage neben dem Fundament, da zunächst die Kostenübernahme durch die Versicherung geklärt werden musste. Vor etwa einem Monat gab es dann grünes Licht, und seither wurden die Korrekturen umgesetzt.

Seit Dienstag steht die Anlage nun endlich auf dem dafür vorgesehenen Platz. Aktuell sind die Handwerker noch damit beschäftigt, die Anschlüsse zu legen und die Anlage funktionstüchtig zu machen. Wenn dann auch an den Rändern das Pflaster verlegt ist, kann dieses Kapitel endlich abgeschlossen werden – insbesondere für Veranstaltungen, die auf dem Platz stattfinden, eine große Erleichterung.