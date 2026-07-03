Unglück bei Rheinbrohl
Tödlicher Unfall: Verursacher steht unter Schock
Symbolbild: Der Helm eines Motorradfahrers liegt nach einem Unfall auf der Straße.
Symbolbild: Der Helm eines Motorradfahrers liegt nach einem Unfall auf der Straße.
Julian Stratenschulte. picture alliance/dpa

Auf der L87 bei Rheinbrohl ist es am Donnerstag zu einer Kollision gekommen, als ein Autofahrer nach links auf die B42 abbiegen wollte. Ein Motorradfahrer, mit dem er zusammenstieß, verstarb.

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Nach dem tödlichen Unfall am Donnerstag auf der L87 bei Rheinbrohl ist der Autofahrer, der den Unfall verursacht hat, unverletzt, steht aber unter Schock. Das teilt die Polizei in Linz auf Anfrage mit.Der Unfallhergang ist der Polizei weitgehend klar, mit Zeugen wurde bereits gesprochen: Es ist davon auszugehen, dass der 78-jährige Autofahrer aus der Verbandsgemeinde Unkel ein entgegenkommendes Motorrad schlicht übersehen hat, als er von der L87 ...

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