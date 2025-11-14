Auto gegen Baum geprallt Tödlicher Unfall auf L254 bei Leubsdorf 14.11.2025, 11:09 Uhr

i Auf der L254 bei Leubsdorf sind bei einem Autounfall zwei Menschen gestorben, zwei weitere wurden schwer verletzt. Daniel Karmann/dpa. dpa

Auf der L254 zwischen Girgenrath und Hesseln hat sich am Freitag ein tödlicher Unfall ereignet. In Höhe Rothe Kreuz verlor ein Autofahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug. Zwei der vier Insassen starben, die anderen beiden wurden schwer verletzt.

Bei einem Verkehrsunfall auf der L254 sind am frühen Freitagmorgen zwei Menschen tödlich verunglückt. Zwei weitere Autoinsassen wurden schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Unfall ereignete sich zwischen dem Bad Hönninger Stadtteil Girgenrath und dem Leubsdorfer Ortsteil Hesseln.







