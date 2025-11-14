Auto gegen Baum geprallt Tödlicher Unfall auf L254 bei Bad Hönningen 14.11.2025, 11:09 Uhr

i Auf der L254 bei Bad Hönningen sind bei einem Autounfall zwei Menschen gestorben, zwei weitere wurden schwer verletzt. Daniel Karmann/dpa. dpa

Auf der L254 bei Bad Hönningen hat sich am Freitag ein tödlicher Unfall ereignet. Eine Autofahrerin verlor nach einem Überholmanöver die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Sie und die Beifahrerin starben, zwei weitere Insassen wurden schwer verletzt.

Bei einem Verkehrsunfall auf der L254 bei Bad Hönningen sind am frühen Freitagmorgen zwei Menschen tödlich verunglückt. Zwei weitere Autoinsassen wurden schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Unfall ereignete sich zwischen dem Bad Hönninger Stadtteil Girgenrath und dem Leubsdorfer Ortsteil Hesseln.







