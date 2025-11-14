Tödlicher Unfall auf L254 bei Bad Hönningen

Auf der L254 bei Bad Hönningen hat sich am Freitag ein tödlicher Unfall ereignet. Eine Autofahrerin verlor nach einem Überholmanöver die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Sie und die Beifahrerin starben, zwei weitere Insassen wurden schwer verletzt.
Bei einem Verkehrsunfall auf der L254 bei Bad Hönningen sind am frühen Freitagmorgen zwei Menschen tödlich verunglückt. Zwei weitere Autoinsassen wurden schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Unfall ereignete sich zwischen dem Bad Hönninger Stadtteil Girgenrath und dem Leubsdorfer Ortsteil Hesseln.