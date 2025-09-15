Auf der B42 in Höhe von Rheinbrohl hat sich am Sonntagnachmittag (14. September) ein tödlicher Verkehrsunfall ereignet. Ein Motorradfahrer verstarb nach einem Frontalzusammenstoß mit einem Pkw.

Ein Pkw und ein Motorrad sind am Sonntagnachmittag (14. September) auf der B42 in Höhe von Rheinbrohl frontal zusammengestoßen. Der Motorradfahrer (61 Jahre) überlebte den Unfall nicht. Gegen den 77-jährigen Pkw-Fahrer läuft nach Auskunft der Staatsanwaltschaft Koblenz ein Ermittlungsverfahren wegen des Anfangsverdachts der fahrlässigen Tötung. Er soll bei einem Überholvorgang den Frontalzusammenstoß mit dem entgegenkommenden Biker verursacht haben. Wie die Staatsanwaltschaft mitteilt, seien eine Obduktion und ein verkehrstechnisches Gutachten angeordnet worden.