In Zeiten hoher Immobilienpreise stellen Tiny-Häuser eine Alternative zum klassischen Eigenheim dar. Im Döttesfelder Ortsteil Breitscheid sind kürzlich zwei solcher Minihäuser aufgestellt worden, die laut Anbieter auf großes Interesse stoßen.

Ende Juli ist innerhalb weniger Stunden im Döttesfelder Ortsteil Breitscheid neuer Wohnraum entstanden. Was nach dem Traum eines jeden Häuslebauers klingt, ist mit Tiny-Häusern möglich. Ein Anbieter dieser neuen Wohnform ist das Unternehmen Modul Meister aus Koblenz. Es ist verantwortlich für die beiden Minihäuser im 600-Seelen-Ort.

„ Breitscheid hat auf Anhieb gepasst. Es ist ein schöner, ruhiger Ort mit einem ebenen Grundstück – ideal für Modulhäuser, da Hanglagen schnell höhere Baukosten verursachen“, sagt Maik Baum, Geschäftsführer von Modul Meister. Selbst die Nachbarschaft, in der viele Senioren leben, würden die kleinen Häuser zu schätzen wissen, da sie sich gut ins Umfeld einfügen würden.

Genehmigung war „schnell, reibungslos und unkompliziert“

Anfang des Jahres hatten die Planungen beim Anbieter für das Projekt in Döttesfeld-Breitscheid begonnen. Während das Haus im Werk in Osteuropa in rund drei Monaten gefertigt wurde, lief parallel der Bauantrag – so konnte wertvolle Zeit gespart werden. Der Planungs- und Genehmigungsprozess sei „schnell, reibungslos und unkompliziert“ verlaufen.

„Unsere Häuser erfüllen alle Vorgaben für dauerhaftes Wohnen, daher gab es keine Beanstandungen. So macht Bauen Spaß“, meint Baum. Wasser-, Strom- und Internetanschluss würden bei einem Tiny-Haus wie bei einem klassischen Eigenheim auf dem Grundstück beantragt und installiert werden.

Vorsicht vor vermeintlichen Schnäppchen

Beim Genehmigungsverfahren selbst gebe es keinen großen Unterschied. „Der Vorteil liegt aber im Tempo: Wir haben kürzlich in Wiehl ein Haus für ein Seniorenehepaar geliefert – Mittwoch aufgestellt, Donnerstag und Freitag ausgebaut, Samstag Einzug. Das schafft man mit einem herkömmlichen Hausbau in der Regel nicht, dort vergehen oft acht bis neun Monate“, so Baum.

Auch die Nachbarschaft würde beim Bau von Tiny-Häusern profitieren: Der Baustellenlärm sei auf einen relativ kurzen Zeitraum begrenzt. Doch Tiny-Haus sei nicht gleich Tiny-Haus. „Viele günstige Modelle erfüllen nicht die gesetzlichen Anforderungen für dauerhaftes Wohnen, etwa beim Wärmeschutz – dann gibt es keine Baugenehmigung“, mahnt Baum zur Vorsicht. Das Koblenzer Unternehmen bietet Häuser zwischen 30 und 70 Quadratmetern an.

Suche nach weiteren Grundstücken im Kreis Neuwied

Geschäftsführer Baum zeigt sich überrascht von der Resonanz in Döttesfeld-Breitscheid: „Schon jetzt hätten wir die Häuser drei- bis viermal verkaufen können. Momentan wollen wir aber noch nicht verkaufen, da erst Hausanschlüsse und letzte Arbeiten erledigt werden müssen. Wir lassen uns lieber ein bisschen Zeit, um alles perfekt zu machen.“ Der Koblenzer Anbieter möchte weitere Projekte im Kreis Neuwied umsetzen und sucht derzeit nach Grundstücken.

Die bundesweit große Nachfrage nach Tiny-Häusern lasse sich vor allem auf die gestiegenen Immobilienpreise zurückführen. „Klassische Eigenheime kosten oft rund 500.000 Euro und sind für viele unbezahlbar geworden. Unsere Häuser liegen bei etwa 135.000 Euro zuzüglich des Grundstücks und der Anschlüsse. Sie bieten damit eine attraktive, bezahlbare Alternative“, meint Baum.