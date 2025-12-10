18 Jahre als Chefin in Neuwied Tina Montemurri sagt „Ciao“ zu ihrem Zoorestaurant Viktoria Schneider 10.12.2025, 08:00 Uhr

i Tina Montemurri fällt der Abschied schwer. Über Jahre hat die Chefin ihr ganzes Herzblut in das Restaurant gesteckt – jetzt steht ihr wohlverdienter Ruhestand an. Viktoria Schneider

Für viele war sie das Gesicht des Zoorestaurants: Nach 18 Jahren verabschiedet sich Chefin Tina Montemurri in den Ruhestand. Welche Prominente bei ihr zu Gast waren und welche Geschenke sie nun zum Abschied erhält, erzählt sie unserer Zeitung.

Es herrscht Aufbruchsstimmung im Zoorestaurant. „Zu verkaufen“ ist auf Vasen, Bildern und Spiegeln zu lesen. Tina Montemurri wird ganz sentimental, wenn sie über ihren baldigen Ruhestand spricht. Ein Großteil ihres Lebens hat sich hier abgespielt: Vor 39 Jahren übernahm ihr Vater das Restaurant, 18 Jahre lang hatte sie dann den Hut auf.







