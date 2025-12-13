Chefin des Neuwieder Zoolokals Tina Montemurri backt erst einmal keine Torten mehr Viktoria Schneider 13.12.2025, 15:00 Uhr

i Den neuen Pächtern wünscht die Chefin des Zoorestaurants viel Glück und Geduld. Viktoria Schneider

Jahrelang gab es für Tina Montemurri nur ihr Zoorestaurant. Am 31. Dezember steht ihr letzter Arbeitstag vor der Rente an. Wie geht es danach weiter? Und wo können Gäste und Freunde sie ab dem kommenden Jahr noch antreffen?

Zum Jahreswechsel geht im Neuwieder Zoo eine Ära zu Ende. Das beliebte Restaurant macht die Türen zu. Tische, Stühle und sogar die Bartheke – alles muss raus. „Der Zoo will nichts übernehmen. Ich muss schauen, was ich verkauft bekomme“, sagt Tina Montemurri.







