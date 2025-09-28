Tierfreunde in Neuwied Tierheimfest lockt auf die Wiedinsel in Niederbieber Jörg Niebergall 28.09.2025, 12:40 Uhr

i Aussteller, Standbetreiber und Tierfreunde trafen sich am Sonntag (28. September) zum vierten Tierheimfest auf der Wiedinsel in Neuwied-Niederbieber. Jörg Niebergall

Zum vierten Mal hat der Tierschutzverein Neuwied zum Tierheimfest auf die Wiedinsel in Niederbieber eingeladen. Ein abwechslungsreiches Programm unterhielt am Sonntag die Besucher.

Sabrina Steger, Vorsitzende des Neuwieder Tierschutzvereins und Chefin des Neuwieder Tierheimes, kann nicht klagen. Bei der nun vierten Auflage des Tierheimfestes auf der Wiedinsel in Niederbieber konnte man nicht nur auf den bewährten Standort der vergangenen Jahre zurückgreifen, auch die Anzahl der Aussteller und Standbetreiber ist weiter gestiegen.







