Tiefe Einblicke bei „Tag der Artenvielfalt“ in Unkel

Der „Tag der Artenvielfalt“ hat am Sonntag zum vierten Mal in Unkel gezeigt, wie wichtig eine intakte Umwelt ist. Der Verein „Gemeinsam für Vielfalt“ hatte wieder in den Bürgerpark eingeladen.

Der Verein „Gemeinsam für Vielfalt“ hat am Sonntag zum vierten Mal zum „Tag der Artenvielfalt“ in den

Bürgerpark Unkel eingeladen. Die Initiatorin Ruth Moenikes-Peis begrüßte Unkels Stadtchef Alfons Mußhoff, dessen Rheinbreitbacher Kollegen Roland Thelen sowie zahlreiche Gäste, die mehr zum Thema Artenvielfalt erfahren wollten.