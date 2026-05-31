Veranstaltung im Bürgerpark
Tiefe Einblicke bei „Tag der Artenvielfalt“ in Unkel
Besucher erfuhren beim "Tag der Artenvielfalt" im Bürgerpark Unkel Wissenswertes über das Leben im Erdreich.
Besucher erfuhren beim "Tag der Artenvielfalt" im Bürgerpark Unkel Wissenswertes über das Leben im Erdreich.
Heinz-Werner Lamberz

Der „Tag der Artenvielfalt“ hat am Sonntag zum vierten Mal in Unkel gezeigt, wie wichtig eine intakte Umwelt ist. Der Verein „Gemeinsam für Vielfalt“ hatte wieder in den Bürgerpark eingeladen.

Lesezeit 1 Minute
Der Verein „Gemeinsam für Vielfalt“ hat am Sonntag zum vierten Mal zum „Tag der Artenvielfalt“ in den Bürgerpark Unkel eingeladen. Die Initiatorin Ruth Moenikes-Peis begrüßte Unkels Stadtchef Alfons Mußhoff, dessen Rheinbreitbacher Kollegen Roland Thelen sowie zahlreiche Gäste, die mehr zum Thema Artenvielfalt erfahren wollten.

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