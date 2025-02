Grünen-Kandidat im Porträt Thorben Thieme steht für deutliche Veränderung 12.02.2025, 15:00 Uhr

i Bundestagskandidat Thorben Thieme (Grüne) will für Veränderung stehen. Hin zu erneuerbaren Energien, Radverkehr vor Autoverkehr und Tierschutz. Dafür möchte der 22-Jährige in den Bundestag einziehen, das Gremium verjüngen und mit den Themen der jungen Generation bereichern. Daniel Rühle

Kritisch und überlegt – das sind zwei Adjektive, die Thorben Thieme beschreiben. Der junge Kandidat der Grünen hat eine Perspektive für Deutschland. Doch diese könne nur durch Kompromisse verwirklicht werden, kritisiert er auch die eigene Partei.

Thorben Thieme ist gern im Wald. Jedenfalls in dem Stück Wäldchen rund um Vettelschoß, was noch übrig ist. Für den 22-jährigen Studenten ist der Zustand der Bäume in seinem Heimatort ein klares Indiz für die Klimakrise. Dieser möchte er sich als Bundestagskandidat der Grünen entgegenstellen – mit Veränderungen für die Gesellschaft.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen