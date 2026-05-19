Grünen-Ratsmitglied in Erpel Thomas Schmidt möchte Unkels VG-Chef werden Daniel Dresen 19.05.2026, 08:00 Uhr

i Thomas Schmidt, Grünen-Mitglied im Ortsgemeinderat von Erpel, will am 8. November zum Bürgermeister der VG Unkel gewählt werden. Elisabeth D'Angelo

Die Grünen haben Thomas Schmidt für die Wahl des Bürgermeisters der Verbandsgemeinde Unkel nominiert. Das 63 Jahre alte Mitglied im Erpeler Ortsgemeinderat kandidiert am 8. November gegen Nicole Hahn (SPD) und Korbinian Wester (CDU).

Die Grünen schicken Thomas Schmidt in die Bürgermeisterwahl am 8. November in der Verbandsgemeinde (VG) Unkel. Der 63-jährige Diplom-Ingenieur der Elektrotechnik lebt seit fast 30 Jahren in Erpel. „Ich bin dort fest verwurzelt. Unsere drei inzwischen erwachsenen Kinder sind hier groß geworden.







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