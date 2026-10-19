Hundetraining in Leutesdorf
Therapiere den Mensch, dann klappt es auch mit dem Hund
Simone Osteroth, Blacky und Muck sind ein entspanntes und eingespieltes Team.
Simone Osteroth, Blacky und Muck sind ein entspanntes und eingespieltes Team.
Sabine Nitsch

Simone Osteroth war Unternehmensberaterin und jetzt Verhaltensberaterin für Mensch-Hund-Teams. Sie verbindet Lerntheorie, Verhaltensanalyse und Arbeit mit dem Nervensystem zu einem Ansatz, der nicht nur Symptome betrachtet, sondern Ursachen versteht.

Lesezeit 4 Minuten
Sitz! Platz! Lass das! Diese Kommandos sind für Henry bestenfalls Vorschläge, die sein Frauchen ihm unterbreitet. Der Terrier nimmt sie durchaus wohlwollend zur Kenntnis, beschließt jedoch, sie abzulehnen. Denn eins ist klar: Nicht Frauchen Anne führt Henry Gassi, sondern Henry ist der Boss und geht mit ihr die „Menschenrunde“.
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