Gedenken mit scharfem Blick
Theaterabend im Schlosstheater Neuwied geht unter Haut
Till Brinkmann und Philipp Sebastian bringen in „Der Nazi und der Friseur“ viele verschiedene Figuren auf die Bühne.
Till Brinkmann und Philipp Sebastian bringen in „Der Nazi und der Friseur“ viele verschiedene Figuren auf die Bühne.
Meyer Originals. FWT Köln

Ein Schauspielduo erweckt in „Der Nazi und der Friseur“ die Schrecken der NS‑Zeit in einem rasanten Wechselspiel zum Leben. Tragikomisch, beklemmend und aktuell – ein Abend, der lange nachhallt. Zu sehen ist die Inszenierung noch bis zum 9. November. 

Lesezeit 2 Minuten
Die Besucherzahlen des Schlosstheaters haben sich seit der Übernahme der Intendanz durch René Heinersdorff positiv entwickelt. Einige Besucher bemängeln allerdings, dass nun vor allem Komödien auf dem Spielplan stehen. Wer Tiefgründiges sucht, sollte sich das Stück „Der Nazi und der Friseur“ nicht entgehen lassen, das noch bis Sonntag, 9.
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