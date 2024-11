Theater in Melsbach: Fünf Ex-Mörder sorgen für viel Spaß

Melsbach. In der Turnhalle in Melsbach herrschte große Aufregung vor der Aufführung der Theatergruppe „Die Kappesköpp“. Von Freitag bis Sonntag spielte die Gruppe jeden Abend die Krimikomödie in drei Akten, „Halbpension mit Leiche“, vor ausverkauftem Haus.