Nachruf Thalhausener Künstler Gerhard Wienss ist verstorben Jörg Niebergall 28.01.2025, 14:00 Uhr

i Die Malerei nahm einen breiten Raum im Leben von Gerhard Wienss ein. Wienss

Das Mitglied der Gruppe 93 hinterlässt sichtbare Spuren in der Kulturlandschaft der Region. Am 17. Januar ist Gerhard Wienss im Alter von 85 Jahren gestorben.

Drei Dinge waren wichtig im Leben von Gerhard Wienss: die Familie, die Malerei und die Fliegerei. Überaus dankbar war Wienss, dass seine Kinder in friedlichen Zeiten groß geworden sind. Dankbar war er für die Harmonie, die in all den Jahren in der Familie herrschte.

