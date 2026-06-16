Leben und Arbeiten an der B42 Tempo-30-Zone für Leutesdorf: LBM und VG äußern sich Daniel Dresen 16.06.2026, 19:00 Uhr

i Auf der B42 in Leutesdorf soll aus Lärmschutzgründen bald statt Tempo 50 nur noch Tempo 30 gelten. Daniel Dresen

Die Planungen für die Tempo-30-Zone auf der B42 in Leutesdorf entwickeln sich nach einem halben Jahr des Wartens für die Anwohner zur Geduldsprobe. Auf Nachfrage unserer Zeitung berichten LBM und VG Bad Hönningen, wie es um das Projekt steht.

Seit einem halben Jahr warten die Anwohner der B42 in Leutesdorf auf die Umsetzung des Ratsbeschlusses, der die Einrichtung einer Tempo-30-Zone aus Lärmschutzgründen entlang der Ortsdurchfahrt vorsieht. Bei einem Ortstermin vor wenigen Tagen erklärte Ortsbürgermeister Markus Konitzer, dass noch die Zustimmung des Landesbetriebs Mobilität (LBM) Rheinland-Pfalz fehle.







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