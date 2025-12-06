B42 in Leutesdorf Tempo 30 soll Ruhe ins Dorf bringen Sabine Nitsch 06.12.2025, 13:00 Uhr

i Markus Konitzer zeigt Pläne, welche Bereiche in Leutesdorf von Tempo 30 besonders profitieren würden. Sabine Nitsch

Die B42 führt mitten durch Leutesdorf, viele Pendler, die im Kreis Neuwied am Rhein entlangfahren, kommen durch den Ort. 12.000 Fahrzeuge sind hier täglich unterwegs und sorgen für Lärm und Abgase. Für Fußgänger ist eine Querung oft gefährlich.

Die Leutesdorfer sind genervt, und das seit Jahrzehnten. Die B42 verläuft mitten durch den beschaulichen Weinort und teilt Leutesdorf in eine Berg- und eine Rheinseite. Täglich fahren mehr als 12.000 Fahrzeuge, vor allem Pendler, aber auch Touristen mitten durchs Dorf, darunter zahllose schwere Lastwagen mit 17 Tonnen und mehr.







