Nach einer Teilsperrung soll der Bereich zwischen Langendorfer Straße und Elfriede-Seppi-Straße in der Neuwieder Schlossstraße noch vor Ostern voll gesperrt werden. Kanalarbeiten in fast drei Meter Tiefe stehen hier an.

Ab diesem Montag, 14. April, wird die Neuwieder Schlossstraße im Bereich zwischen der Langendorfer Straße und der Elfriede-Seppi-Straße voll gesperrt. Das meldet die Stadt und verrät, was Baumrigolen mit den Arbeiten in der Innenstadt zu tun haben.

Gerade wird das Pflaster verlegt

In der Schlossstraße sind die Beschäftigten des vormaligen Unternehmens Schäfer & Schäfer Straßenbau, das am 1. April von Reuscher Tiefbau übernommen wurde, unverändert fleißig. So werde im Abschnitt „Vor dem Schloss“ gerade das Pflaster gelegt, ist aus dem Tiefbauamt der Stadt Neuwied zu erfahren. „Außerdem sollen die Baumrigolen in der kommenden Woche fertig sein“, berichtet Pressesprecher Ulf Steffenfauseweh.

Dabei handelt es sich um Regenwasserspeicher unter einem Baum. So begegnen Kommunen dem Klimawandel, der immer heißere und trockenere Sommer bringt, unter dem nicht zuletzt die Bäume leiden. „Wir sind weiter sehr gut im Zeitplan und planen eine Freigabe im späten Sommer“, so der Sprecher.

„Nachdem die Hausanschlüsse fertig sind, geht es jetzt an den Hauptkanal.“

Ulf Steffenfauseweh, Pressesprecher der Stadt

Im zweiten Bauabschnitt, der zwischen Langendorfer Straße und Elfriede-Seppi-Straße liegt, sei nun die komplette Straße gefräst worden. Vor Ostern müsse die Straße in diesem Abschnitt voll gesperrt werden. „Nachdem die Hausanschlüsse fertig sind, geht es jetzt an den Hauptkanal“, berichtet Steffenfauseweh. Der liege in fast drei Metern Tiefe. Außerdem stünden die Stromanschlüsse auf einer Straßenseite an. Als Fertigstellungstermin sei hier weiterhin Frühling beziehungsweise Sommer 2026 angepeilt.

Im ersten Bauabschnitt, von der Hermannstraße bis zur Langendorfer Straße, soll im Mai die Schwarzdecke eingebaut werden. „Wir gehen derzeit von einer Abnahme Ende Mai und Freigabe der Straße im Juni aus“, zeigt sich der Stadtsprecher zuversichtlich. Neben dem eingehaltenen Zeitplan bewegten sich auch die Kosten bisher innerhalb der Kalkulation.