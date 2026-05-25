Umzug und Feuerwerk
Tausende Besucher kommen zur Heddesdorfer Pfingstkirmes
Die Aktionsgemeinschaft Heddesdorfer Pfingstkirmes lädt am Pfingstmontag immer zum Frühstück im Riesenrad ein. Dies ist eigentli
Die Aktionsgemeinschaft Heddesdorfer Pfingstkirmes lädt am Pfingstmontag immer zum Frühstück im Riesenrad ein. Dies ist eigentlich immer ausverkauft, so auch in diesem Jahr.
Jörg Niebergall

Die Heddesdorfer Pfingstkirmes hat trotz der hohen Temperaturen wieder Tausende Besucher angelockt. Nach einem spektakulären Umzug genossen am Samstagabend so viele Gäste Attraktionen und Feuerwerk, dass sie kurzzeitig den Verkehr lahmlegten.

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„Was für ein toller Festumzug“, war Markus Preis, Vorsitzender der Aktionsgemeinschaft Heddesdorfer Pfingstkirmes, auch am späten Samstagabend noch schier aus dem Häuschen. „Es hat alles perfekt funktioniert, die Zuschauer waren genauso begeistert wie die Teilnehmer.

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