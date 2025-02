Stadt Neuwied in der Kritik Tauben legen neue Lüftungsanlage von Marienschule lahm 20.02.2025, 06:00 Uhr

i Die Rohre an der Neuwieder Marienschule hatten Tauben als Nistmöglichkeit für sich entdeckt. Die Öffnungen gehören zur neuen Lüftungsanlage der Grundschule. Maja Wagener

434.000 Euro kostete die neue Lüftungsanlage an der Neuwieder Marienschule die Stadt Neuwied und den Bund, der etwa 75 Prozent der Kosten übernahm. Doch die Anlage ist noch nicht in Betrieb. Der Grund dafür sind Tauben – und ein Fehler beim Einbau.

Weil die Rohre der nagelneuen Lüftungsanlage in der Marienschule in Neuwied von der Fachfirma nicht verschlossen wurden, nisteten dort Tauben. Diese verdreckten die Rohre und sorgten dafür, dass die Anlage bis heute nicht in Betrieb ist. Das bestätigt die Stadt Neuwied auf Nachfrage.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen