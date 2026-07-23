Mutmaßliche Tötung 
Tat in Neuwieder Heim: Ermittlungen zu Beweggründen
Nach dem mutmaßlichen Totschlag an einer Oberbieberin in einem Seniorenheim ermittelt die Staatsanwaltschaft Koblenz gegen den 8
Nach dem mutmaßlichen Totschlag an einer Oberbieberin in einem Seniorenheim ermittelt die Staatsanwaltschaft Koblenz gegen den 80-jährigen Ehemann.
Thomas Frey. picture alliance / Thomas Frey/dpa

Zum mutmaßlichen Totschlag an einer 75-jährigen Seniorenheim-Bewohnerin in Neuwied gibt die Staatsanwaltschaft weitere Informationen bekannt. Der tatverdächtige 80-jährige Ehemann der Frau schweigt jedoch weiterhin.

Lesezeit 2 Minuten
Der mutmaßlich gewaltsame Tod einer 75-jährigen Frau in einem Seniorenheim in Neuwied erschüttert die Bewohner von Oberbieber. Die Staatsanwaltschaft Koblenz ermittelt weiterhin gegen ihren 80-jährigen Ehemann, der in dem Neuwieder Stadtteil lebt, wegen des dringenden Verdachts des Totschlags.
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