Mutmaßliche Tötung Tat in Neuwieder Heim: Ermittlungen zu Beweggründen Justin Buchinger 23.07.2026, 18:30 Uhr

i Nach dem mutmaßlichen Totschlag an einer Oberbieberin in einem Seniorenheim ermittelt die Staatsanwaltschaft Koblenz gegen den 80-jährigen Ehemann. Thomas Frey. picture alliance / Thomas Frey/dpa

Zum mutmaßlichen Totschlag an einer 75-jährigen Seniorenheim-Bewohnerin in Neuwied gibt die Staatsanwaltschaft weitere Informationen bekannt. Der tatverdächtige 80-jährige Ehemann der Frau schweigt jedoch weiterhin.

Der mutmaßlich gewaltsame Tod einer 75-jährigen Frau in einem Seniorenheim in Neuwied erschüttert die Bewohner von Oberbieber. Die Staatsanwaltschaft Koblenz ermittelt weiterhin gegen ihren 80-jährigen Ehemann, der in dem Neuwieder Stadtteil lebt, wegen des dringenden Verdachts des Totschlags.







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