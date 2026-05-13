Informationstage am Wochenende
Tante Enso steht erneut Rede und Antwort in Oberbieber
Der 24-Stunden-Supermarkt Tante Enso eröffnet bald eine Filiale in Neuwied-Oberbieber. Um die 1300 Menschen haben sich für die T
Der 24-Stunden-Supermarkt Tante Enso eröffnet bald eine Filiale in Neuwied-Oberbieber. Um die 1300 Menschen haben sich für die Teilhaber-Genossenschaft angemeldet – das Interesse im Stadtteil ist entsprechend riesig.
Heiko Rebsch. picture alliance/dpa

Was mache ich, wenn ich keine E-Mail-Adresse habe? Und wie beantrage ich eine Mitgliedskarte? Vor der Eröffnung der Tante-Enso-Filiale in Neuwied-Oberbieber gibt es noch viele Fragen, die bei zwei Infotagen geklärt werden können.

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Schon bald kann der Bieber-Markt seine Türen öffnen. Während viele Neuwieder die Eröffnung des neuen Nahversorgers in Oberbieber herbeisehnen, gibt es bei anderen noch viele Fragen. Um die zu beantworten, sind zwei Informationstage geplant, bei denen auch die Geschäftsführung der Supermarkt-Kette Tante Enso dabei sein wird.

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