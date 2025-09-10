Nicht nur ein Supermarkt von Tante Enso, sondern auch ein Bäcker und Metzger sollen in den leer stehenden Supermarkt in dem Neuwieder Stadtteil ziehen. Doch damit es dazukommt, müssen mindestens 800 Oberbieberer mitmachen.

Im vergangenen Jahr schloss der Nah und Gut in Oberbieber. Seitdem gibt es in dem Neuwieder Stadtteil keine Einkaufsmöglichkeit. Nun ist klar, wie es weitergeht: Tante Enso, ein genossenschaftlicher Supermarkt wird öffnen. Und nicht nur das: Mit einem Bäcker und Metzger im Boot soll ein kleines Einkaufszentrum entstehen.

Rolf und Lars Löhmar kauften das Gebäude, mit dem Ziel einen neuen Betreiber zu finden. Doch das gestaltete sich schwierig. Für die Vollsortimenter wie Rewe oder Edeka, aber auch Discounter ist das 800 Quadratmeter große Geschäft zu klein. Von einem Discounter kam das Angebot, das Gebäude abzureißen und ein neues eigenes Gebäude auf dem Grundstück zu errichten. Daran hatten die Löhmars ab kein Interesse. „Wir haben weiterhin als Ganzes gesucht und mit Tante Enso sicherlich einen guten Betreiber gefunden“, so Lars Löhmar.

Das Modell sieht vor, dass der Markt an einigen Stunden am Tag wie ein normaler Supermarkt funktioniert: Mit Kassierern und für jedermann offen. Außerhalb der Öffnungszeiten können Besitzer mit einer Kundenkarte den Laden rund um die Uhr betreten und an einer Selbstbedienungskasse bezahlen. Trotzdem seien die Geschäfte Vollsortimenter, wie Lars Löhmar betont.

Thorsten Bausch, Geschäftsführer von Tante Enso erklärt, den Prozess: Bewirbt sich ein Ort für einen Markt analysiert das Unternehmen die Gegebenheiten individuell. So sei Oberbieber als Standort eigentlich zu nahe an anderen Einkaufsmöglichkeiten, aber etwa aufgrund der Einwohnerzahl, sei der Neuwieder Ortsteil höchst interessant.

Ein Einkaufszentrum für Oberbieber

Doch Tante Enso ist die Fläche zu groß, denn eigentlich ist das Konzept für Dorfläden und kleine Geschäfte ausgelegt. 350 Quadratmeter würden dem Unternehmen ausreichen. Doch man fand eine Lösung: Nicht nur Supermarkt, sondern ein kleines Einkaufszentrum soll es werden. „Wenn wir einen Supermarkt betreiben und es in der Nähe noch einen Bäcker und Metzger gibt, ist das für unseren Umsatz relevant“, so Bausch. Warum also nicht alles in einem Gebäude?

Vor allem die Suche nach einem Metzger gestaltete sich schwierig, erzählt Rolf Löhmar. Das habe den Startschuss für das ganze Projekt verzögert. Mit der Bäckerei Lutz aus Büchel und der Metzgerei Muscheid aus Straßenhaus hätte man nun gute regionale Partner „Jeder ist jetzt so richtig heiß drauf“, freut sich Rolf Löhmar.

Kannibalisieren werden sich die Geschäfte dabei nicht. Tante Enso wird dort nur Fleisch und frische Backwaren der beiden Handwerksbetriebe anbieten. Gleichzeitig können Metzger und Bäckerei ihre Waren ohne Mehraufwand rund um die Uhr verkaufen. „Das ist besser als die Automaten. In die Kühltruhen von Tante Enso passt mehr rein“, sagt Rolf Löhmar.

Am Eingang, der in Richtung Parkplatz umgelegt wird, soll ein gemeinsamer Bereich mit Tischen und Stühlen entstehen. Denn auch dieses Angebot fehle in Oberbieber, so Lars Löhmar. „Es wäre das einzige Café.“ Auch ein Außenbereich sei vorstellbar, sagt Lars Löhmar. Eine Paketstation soll das Ganze abrunden.

800 Oberbieberer müssen Teilhaber werden

Vorher muss das Gebäude kernsaniert und umgebaut werden. Dazu soll eine Solaranlage aufs Dach, Ladesäulen auf den Parkplatz und auch die Grünanlagen werden aufgehübscht. So schnell, wie sie gehofft hatten, wird es wohl nicht gehen, sagt Rolf Löhmar. Zum Ende des ersten Quartals 2026 wollen sie das Gebäude an die Unternehmen übergeben. Mitte des Jahres soll die Eröffnung sein.

Doch davor gibt es noch eine wichtige Hürde zu überwinden. Eine Voraussetzung, die Tante Enso an jede Eröffnung knüpft, ist, dass ein Teil der Einwohner Mitglied bei der MyEnso-Teilhaber-Genossenschaft wird. Im Fall von Oberbieber sind es nun 800 Menschen, von denen jeder mindestens einen der 100 Euro teuren Anteile kaufen muss.

„Wenn es so einfach wäre, hätten alle Orte immer noch einen Markt. Wir überlassen die Antwort den Menschen im Ort.“

Thorsten Bausch, Geschäftsführer von Tante Enso

Damit messe man das tatsächliche Interesse der Menschen und minimiere das Risiko, dass ein Geschäft scheitert, erklärt Tante Enso-Geschäftsführer Thorsten Bausch. „Wenn es so einfach wäre, hätten alle Orte immer noch einen Markt. Wir überlassen die Antwort den Menschen im Ort.“ Am Ende sei die Nahversorgung eine Frage der Wirtschaftlichkeit und damit des Umsatzes. Die Mitglieder seien in der Erfahrung des Unternehmens nicht nur sichere Kunden, sondern würden auch mehr Umsatz generieren.

Wie viele Mitglieder nötig sind, sei abhängig von den örtlichen Gegebenheiten und der Bevölkerungsgröße. Wenn das Interesse in Oberbieber da ist, sollte die Suche nach 800 Teilhabern kein Problem darstellen. Kleinere Orte hätten ähnliche Hürden geschafft. „Aber die Leute im Ort müssen dran bleiben. Auch wir werden dran bleiben“ sagt Thorsten Bausch.

Die Kampagne startet an diesem Mittwoch, 10. September, wenn die Webseite und ein Werbevideo für den Markt in Oberbieber veröffentlicht werden. In den folgenden Tagen sollen Haushalte im Ort einen Brief von Ortsvorsteherin Maren Dümmler sowie weitere Informationen erhalten. Bei einer Informationsveranstaltung im Markt in Oberbieber am Mittwoch, 17. September, um 19 Uhr, soll das Konzept vorgestellt werden.

Danach stehen einige geschulte Oberbieberer als Ansprechpartner zur Verfügung. Die Frist für die 800 Mitglieder ist der 15. Oktober. Sollte diese Anzahl nicht erreicht werden, scheitert das ganze Projekt. Doch alle Beteiligten haben Vertrauen, dass es funktioniert. Die entsprechenden Bauanträge hat Lars Löhmar schon eingereicht.