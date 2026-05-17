Noch herrscht im „Bieber-Markt“ in Neuwied gähnende Leere – das soll in wenigen Wochen ganz anders aussehen. Für alle künftigen Kunden der Tante-Enso-Filiale gab es nun die Möglichkeit, mit dem Gründer höchstpersönlich zu sprechen.
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Die Wände haben einen neuen Anstrich erhalten, die Kabel sind neu verlegt und die Räume neu aufgeteilt: Der ehemalige „Nah und Gut“-Markt im Neuwieder Stadtteil Oberbieber ist nicht mehr wiederzuerkennen. Das alte Gebäude erstrahlt im neuen Glanz und ist bereit für die drei neuen Mieter.