Bald steht Markteröffnung an Tante-Enso-Chef beantwortet letzte Fragen in Oberbieber Viktoria Schneider 17.05.2026, 12:00 Uhr

i Viele Menschen aus dem Ort nahmen das Angebot der Supermarkt-Kette Tante Enso wahr und tauschten sich mit Gründer Norbert Hegmann aus. Viktoria Schneider

Noch herrscht im „Bieber-Markt“ in Neuwied gähnende Leere – das soll in wenigen Wochen ganz anders aussehen. Für alle künftigen Kunden der Tante-Enso-Filiale gab es nun die Möglichkeit, mit dem Gründer höchstpersönlich zu sprechen.

Die Wände haben einen neuen Anstrich erhalten, die Kabel sind neu verlegt und die Räume neu aufgeteilt: Der ehemalige „Nah und Gut“-Markt im Neuwieder Stadtteil Oberbieber ist nicht mehr wiederzuerkennen. Das alte Gebäude erstrahlt im neuen Glanz und ist bereit für die drei neuen Mieter.







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