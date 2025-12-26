Vorwurf einer Angehörigen Tagelang kein warmes Wasser in Neuwieder Pflegeheim? Viktoria Schneider 26.12.2025, 06:00 Uhr

i Wenn das Warmwasser für mehrere Tage ausfällt, kann das für viele zur Belastung werden. Menschen in Pflegeeinrichtungen treffen solche Zustände besonders hart. Marijan Murat (Symbol). picture alliance/dpa

Zuerst fällt das Warmwasser aus, dann auch noch die Heizung, und das nicht zum ersten Mal: Eine Frau, deren Mutter im Zentrum für Betreuung und Pflege am Schloss Neuwied betreut wird, meldet sich mit schweren Vorwürfen bei uns. Was steckt dahinter?

Es sollen schlimme Zustände am Zentrum für Betreuung und Pflege am Schloss Neuwied sein, die die Angehörige einer Bewohnerin schildert. Mehrere Tage lang habe es kein warmes Wasser gegeben, die Heizung sei auch kurzzeitig ausgefallen. Laut der Frau kein Einzelfall.







