Wegen Dürre und Wildschweinen „Tag der Dahlie“ in Erpel fällt in diesem Jahr aus Daniel Dresen 30.07.2026, 14:30 Uhr

i Der Erpeler Dahlienzüchter Bernd Walbrück (links) und sein Ehemann Holger Walbrück mit der neuesten Dahlienzüchtung, die die anhaltende Trockenheit etwas besser vertragen hat als der Großteil der Pflanzen. Daniel Dresen

Der „Tag der Dahlie“ im Erpeler Blumentälchen ist für Dahlienzüchter Bernd Walbrück jedes Jahr der Höhepunkt der Gartensaison. Aufgrund der anhaltenden Trockenheit und einer wütenden Wildschweinrotte sieht er sich gezwungen, den Termin abzusagen.

Bernd Walbrück wollte eigentlich am 30. August seine neueste Dahlienzüchtung feierlich in seinem Garten im Erpeler Blumentälchen vorstellen, doch der „Tag der Dahlie“ muss in diesem Jahr ausfallen. Zu sehr haben die Dahlien unter der anhaltenden Trockenheit gelitten.







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