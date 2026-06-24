Sparkasse betroffen Täter sprengen nachts in Buchholz einen Geldautomaten Ralf Grün 24.06.2026, 12:23 Uhr

i Das Foto entstand in der Nacht auf Mittwoch in Buchholz. Durch die Wucht der Detonation im Raum mit dem Geldautomaten flogen die Trümmer bis auf die Straße. Tim Wessel/Feuerwehr der VG Asbach

Gegen 3 Uhr war nach einem lauten Knall für viele Buchhholzer die Nacht vorbei. Unbekannte Täter hatten den Geldautomaten der Sparkasse Neuwied gesprengt. Verletzt wurde zum Glück niemand.

In der Nacht auf Mittwoch haben Unbekannte den Geldautomaten der Sparkasse Neuwied an der Hauptstraße in Buchholz gesprengt. Anwohner hätten gegen 3 Uhr eine Explosion gehört, erfuhr unsere Zeitung auf Nachfrage von Ortsbürgermeister Konrad Peuling.Brisanz erfährt der Vorfall durch die Tatsache, dass sich der zerstörte Geldautomat im Erdgeschoss eines Gebäudes befunden hat, in dem es in den darüber liegenden Etagen eine Arztpraxis und eine ...







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