Gegen 3 Uhr war nach einem lauten Knall für viele Buchhholzer die Nacht vorbei. Unbekannte Täter hatten den Geldautomaten der Sparkasse Neuwied gesprengt. Verletzt wurde zum Glück niemand.
Lesezeit 2 Minuten
In der Nacht auf Mittwoch haben Unbekannte den Geldautomaten der Sparkasse Neuwied an der Hauptstraße in Buchholz gesprengt. Anwohner hätten gegen 3 Uhr eine Explosion gehört, erfuhr unsere Zeitung auf Nachfrage von Ortsbürgermeister Konrad Peuling.Brisanz erfährt der Vorfall durch die Tatsache, dass sich der zerstörte Geldautomat im Erdgeschoss eines Gebäudes befunden hat, in dem es in den darüber liegenden Etagen eine Arztpraxis und eine ...