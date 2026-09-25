Neuheit im Kreis Neuwied Tabaluga-Mobil fördert spielerisch Verkehrserziehung Andreas Winkelmann 25.09.2026, 14:00 Uhr

i Viertklässler der Marienschule probierten einiges aus dem Tabaluga-Mobil schon am Tag der Übergabe aus. Andreas Winkelmann

Ein rollendes Klassenzimmer macht Kinder im Kreis Neuwied spielerisch fit für den Straßenverkehr. Mit Spielen, Übungen und Parcours können sie im neuen Tabaluga-Mobil üben, Gefahren einzuschätzen.

Verkehrserziehung kann im Kreis Neuwied künftig spielerisch daherkommen. Wenn Kinder mit Laufrädern, Tretrollern und vielem mehr üben dürfen, kann das Lernen von Verkehrsregeln sogar Spaß machen. Dafür hat der Kreis jetzt ein Tabaluga-Mobil. Der Anhänger wurde jetzt auf dem Verkehrsübungsplatz in Rheinbrohl übergeben.







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