 Neuheit im Kreis Neuwied
Tabaluga-Mobil fördert spielerisch Verkehrserziehung
Viertklässler der Marienschule probierten einiges aus dem Tabaluga-Mobil schon am Tag der Übergabe aus.
Viertklässler der Marienschule probierten einiges aus dem Tabaluga-Mobil schon am Tag der Übergabe aus.
Andreas Winkelmann

Ein rollendes Klassenzimmer macht Kinder im Kreis Neuwied spielerisch fit für den Straßenverkehr. Mit Spielen, Übungen und Parcours können sie im neuen Tabaluga-Mobil üben, Gefahren einzuschätzen.

Lesezeit 1 Minute
Verkehrserziehung kann im Kreis Neuwied künftig spielerisch daherkommen. Wenn Kinder mit Laufrädern, Tretrollern und vielem mehr üben dürfen, kann das Lernen von Verkehrsregeln sogar Spaß machen. Dafür hat der Kreis jetzt ein Tabaluga-Mobil. Der Anhänger wurde jetzt auf dem Verkehrsübungsplatz in Rheinbrohl übergeben.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Kreis NeuwiedBildung

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Neuwied

Gut zu wissen: Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Neuwied gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren