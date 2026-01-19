Neues aus der Gastronomie Syrerin erfüllt sich mit „Mokka Neuwied“ einen Traum Rainer Claaßen 19.01.2026, 13:00 Uhr

i Baraa Mutrage hat sich mit dem "Mokka Neuwied" einen Traum erfüllt. Rainer Claaßen

Es ist eine dieser Erfolgsgeschichten, die mit der Flucht aus Syrien beginnt und mit dem ersten eigenen Café in der Neuwieder Innenstadt endet. Geschrieben hat sie eine junge Frau, der wir einen Besuch abstatteten.

Während die Zahl der Einzelhändler in der Neuwieder Innenstadt immer weiter sinkt, funktionieren einige Gastronomieangebote recht gut. Seit dem späten Sommer kommt in der oberen Mittelstraße ein neues Café hinzu: Wo früher Markus Engel seine Rösterei betrieben hat, bietet Baraa Mutrage nun im „Mokka Neuwied“ Kaffee- und Teespezialitäten sowie einige Leckereien nach Rezepten aus ihrem Heimatland Syrien an.







