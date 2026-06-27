Einspeisevergütung steht aus Syna bleibt PV-Kunden im Kreis Neuwied Geld schuldig Andreas Winkelmann 27.06.2026, 06:00 Uhr

i Wer eine PV-Anlage betreibt, spart nicht nur eigene Stromkosten, er bekommt auch für den Überschuss, der ins Netz eingespeist wird, Geld. Das steht bei Kunden der Syna zum Teil seit einem halben Jahr aus. Andreas Winkelmann

Wer eine PV-Anlage betreibt, spart nicht nur eigene Stromkosten, er bekommt auch für den Überschuss, der ins Netz eingespeist wird, Geld. Das steht bei Kunden der Syna aus dem Kreis Neuwied zum Teil seit einem halben Jahr aus.

Im Landkreis Neuwied betreut die Syna nach eigenen Angaben 2676 Photovoltaik-Einspeiseanlagen, in ihrem rheinland-pfälzischen Netzgebiet insgesamt 20.034. Auch Betreiber privater Photovoltaikanlagen im Kreis Neuwied warten seit Monaten auf Geld für ihren eingespeisten Strom.







Artikel teilen

Artikel teilen