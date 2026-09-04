Parcours für Mountainbiker Symbolischer Spatenstich für Leubsdorfer Dirttrack Creativ Picture 04.09.2026, 18:25 Uhr

i Leubsdorfs Ortsbürgermeister Heiko Glätzner und Anna Dolores Kämmer, Initiatorin und Vertreterin des SV Leubsdorf, vollziehen den symbolischen Spatenstich für den Bau des Dirttracks. Heinz-Werner Lamberz

Der Bau des Dirttracks in Leubsdorf oberhalb des Friedhofs geht in die heiße Phase. Am Freitag ist der symbolische Spatenstich für den Bau des Mountainbike-Parcours vollzogen worden. In einem Monat will der SV Leubsdorf die Anlage in Betrieb nehmen.

Das Dirttrack-Projekt des SV Leubsdorf nimmt Fahrt auf. Der Aushub von der Grundschul-Baustelle wurde auf das vom Verein gepachtete Grundstück oberhalb des Friedhofs abgeladen. Am Freitagmittag wurde dann der symbolische Spatenstich vollzogen. Trotz einer Erkältung ließ es sich Ortsbürgermeister Heiko Glätzner nicht nehmen, selbst Hand anzulegen.







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