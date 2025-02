Kandidat stellt sich vor Sven Schür: So möchte er die VG Puderbach voranbringen 14.02.2025, 16:00 Uhr

i Aktuell ist Sven Schür Ortsbürgermeister von Steimel. Doch geht für ihn bald die große Tür auf, und wird er zu Puderbachs neuem Verbandsgemeindebürgermeister gewählt? Im Wahlkampf muss er sich gegen die Kandidaten Herward Geimer, Alexander Mohr und Patrick Rudolph durchsetzen. Im Interview spricht er etwa über seine Ideen für das Ehrenamt, die Naherholung oder auch den Klimaschutz. Lars Tenorth

Sven Schür möchte Puderbachs neuer Verbandsgemeindebürgermeister werden. Im Interview spricht er über seine inhaltlichen Schwerpunkte, warum er als parteiloser Kandidat antritt und welche beruflichen Kompetenzen er mitbringt.

Wer wird Puderbachs neuer Verbandsgemeindebürgermeister und tritt am 1. Januar 2026 damit die Nachfolge von Volker Mendel an? Die Entscheidung wird am Sonntag, 6. April, oder bei einer möglichen Stichwahl am 27. April fallen. Und der Wahlkampf verspricht viel Spannung.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen