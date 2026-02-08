Wer kocht den da?
Sven Eisenhauer steht in Neuwieder „Destille“ am Herd
Koch Svene Eisenhauer (links) und Gastwirt Lavin Murad verstehen sich gut.
Rainer Claaßen

Der Betreiberwechsel bei der „Destille“ in Neuwied war ein viel beachtetes Thema. Nun hat auch der vorgesehene Koch angeheuert.

Als das Restaurant „Destille Ewig Jung“ Anfang des Jahres nach wenigen Pausentagen unter neuer Führung wiedereröffnet wurde, war noch Starthilfe nötig: Da der designierte Koch Sven Eisenhauer erkrankt war, halfen die vorherigen Betreiber kurzfristig noch einmal aus – insbesondere Uli Werner sorgte dafür, dass die Gerichte in der gewohnten Qualität zubereitet wurden.

