Der SV Leubsdorf feiert dieser Tage sein 100-jähriges Bestehen. Im Jubiläumsjahr haben sich die Grün-Weißen einer besonderen Aufgabe gewidmet: der Verschönerung ihres Vereinsgeländes am Leubsdorfer Waldstadion.

Im Jahr 1925 unter dem Namen DJK Leubsdorf gegründet, zählt der SV Leusbdorf heute fast 300 Mitglieder. Sie verteilen sich auf die Abteilungen Fußball, Tischtennis und Tennis. Für das Jubiläumsjahr haben die Grün-Weißen sich etwas ganz Besonderes ausgedacht: Unter dem Titel „Projekt 100“ bauen sie auf dem Vereinsgelände eine große Fanterrasse, die einen barrierearmen Zugang zum Leubsdorfer Waldstadion ermöglichen soll. Außerdem bekommt das Klubheim einen neuen Anstrich verpasst. „Wir haben eine sehr gute Gemeinschaft und viele Ehrenämtler, die zur Hilfe eilen, wenn etwas ansteht“, lobt Josef Chevally, der Erste Vorsitzende beim SVL.

i Das Vereinsheim des SV Leubsdorf bekommt noch einen neuen Anstrich. Daniel Dresen

Vor 19 Jahren hatte Chevally in einer schwierigen Situation den Vorsitz übernommen: Damals konnten die Leubsdorfer nämlich keine Erste Fußballmannschaft mehr vorweisen. Seit dem Jahr 2015 geht es mit den Grün-Weißen wieder bergauf, nachdem mehrere ehemalige Leubsdorfer Jugendspieler, die bis dato beim VfB Linz gekickt hatten, zu ihrer alten Wirkungsstätte zurückgekehrt waren und eine neue Erste Mannschaft bildeten.

Die gute Kameradschaft in Leubsdorf sei ein Grund, warum selbst Spieler von höherklassigen Vereinen zu den Grün-Weißen wechseln würden. Heute spielt der SVL in der Kreisliga C – vor etwa 80 bis 120 Zuschauern pro Heimspiel, verrät Friedhelm Pertzborn, zweiter Vorsitzender des SVL. Der Gang ins Leubsdorfer Waldstadion sei in der Regel nicht mit großen Erwartungen an das Spiel verbunden. Ein Heimspiel des SVL sei eher Anlass im Dorf, bei Bier und Würstchen mal wieder zusammenzukommen, erklärt Fabian Schneider, Leiter des „Projekts 100“. In Leubsdorf herrsche noch wahre „Fußballromantik“.

i Spieler der Ersten Mannschaft des SV Leubsdorf haben die Fanterrasse am Waldstadion neu gestaltet. Daniel Dresen

„Bei anderen Vereinen werden nach dem Training die Eiweißshakes gereicht. Bei uns gibt es ein paar Flaschen Bier“, so Schneider. Dazu passt auch, dass der zweite Vorsitzende Pertzborn sich einen ganzen Tag lang damit beschäftigt, das Unkraut auf dem Aschenplatz zu beseitigen. Für einen Rasen- oder Kunstrasenplatz ist in Leubsdorf kein Geld da.

Insbesondere den Spielern der Ersten Mannschaft ist es zu verdanken, dass am Sonntag, 10. August, um 13 Uhr die neue Fanterrrasse und die neue Ergebnistafel eingeweiht werden, denn unter den Kickern befinden sich einige Handwerker, die in Eigenleistung das Vereinsgelände modernisiert haben. Nach der Einweihung wird um 14.30 Uhr das erste Heimspiel der neuen Saison gegen den SV Güllesheim angepfiffen.

Mountainbike-Abteilung befindet sich in Planung

Im Verein herrscht eine gewisse Euphorie, denn in den vergangenen beiden Jahren konnten insgesamt 80 neue Mitglieder gewonnen werden. Daraufhin musste im vergangenen Jahr eine neue Fußballjugendabteilung gegründet werden. Mittlerweile nehmen vier Jugendmannschaften am Spielbetrieb teil.

Derzeit laufen die Planungen für eine weitere Abteilung: Mountainbiker sollen beim SVL ein Zuhause bekommen. Eine entsprechende Strecke soll, auch dank einer Leaderförderung, in Leubsdorf entstehen. „Das wäre eine riesige Bereicherung für den Ort“, meint Chevally. Der SVL selbst erhofft sich durch diese Maßnahme einen weiteren Mitgliederzuwachs.

i Die Heimat des SV Leubsdorf: das Waldstadion. Daniel Dresen

SVL-Familie hilft Behinderten und in Not geratenen Menschen

Doch die SVL-Familie ist nicht nur aktiv, wenn es um die eigenen Vereinsinteressen geht, sondern auch um anderen zu helfen. So rückte bei der Flut im Ahrtal im Juli 2021 ein Großteil der Ersten Mannschaft aus, um in Altenburg anzupacken. Nach dem schweren Erdbeben in der Türkei und Syrien im Februar 2023 organisierten sie zugunsten der Opfer ein Benefizspiel gegen den SV Ataspor Unkel.

Seit Jahren bietet der SVL zudem Fußballturniere für beeinträchtigte Jugendliche des Heinrich-Hauses in Neuwied-Engers an. Außerdem veranstaltet der SVL jährlich ein Boule-Turnier zugunsten des Leubsdorfers Jannis Honnef, der bereits mehrfach Deutscher Meister im Rennrollstuhlfahren wurde und nun zu den Paralympischen Spielen 2028 in Los Angeles möchte.

i Die neue Terrasse ermöglicht einen leichteren Zugang ins Leubsdorfer Waldstadion. Daniel Dresen

Weitere besondere Events im Jubiläumsjahr des SV Leubsdorf sind die Sportolympiade und das Familienfest am Sonntag, 24. August, um 11 Uhr im Waldstadion und der Bunte Abend im Bürgerhaus am Samstag, 30. August, um 18.30 Uhr.