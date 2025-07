Bei der jüngsten Betriebsversammlung mussten die rund 240 Mitarbeiter von Stürtz Maschinenbau in Neustadt-Rott eine Schocknachricht verdauen: Das Unternehmen, ein führender Anbieter von Maschinen und Automatisierungslösungen für die Kunststoff- und Aluminiumfensterfertigung, musste am 18. Juli einen Insolvenzantrag beim Amtsgericht Neuwied stellen. Die finanzielle Schieflage bei Stürtz beruht laut einem der beiden vorläufigen Insolvenzverwalter Jens Lieser im Wesentlichen auf Finanzierungsproblemen, die durch Weiterverkäufe im Private Equity-Bereich (Beteiligungen an nicht börsennotierten Unternehmen) hervorgerufen wurden. Infolgedessen sei der jetzige Gesellschafter nicht mehr bereit gewesen, Stürtz weiteres Kapital zur Verfügung zu stellen.

„Das Team hält trotz der schwierigen Lage loyal zu dem Unternehmen und zieht gemeinsam mit allen Beteiligten an einem Strang.“

Jens Lieser, einer der beiden vorläufigen Insolvenzverwalter bei Stürtz

Dennoch sei die Stimmung unter der Belegschaft hoffnungsvoll, so Lieser. Die Mitarbeiter hätten während der Betriebsversammlung „anpackend und zuversichtlich“ auf die „Mut machenden“ Aussagen der beiden Insolvenzverwalter und des Geschäftsführers Jörg Breuer reagiert. Stürtz verfüge über ein „gut funktionierendes Geschäftsmodell, international nachgefragte sowie qualitativ gute Produkte, ein gut ausgebildetes engagiertes Team und volle Auftragsbücher mit einer Auslastung bis Mitte des Jahres 2026“. „Damit bringt es hervorragende Voraussetzungen mit, um mithilfe eines Investors einen Neustart umzusetzen. Das Team hält trotz der schwierigen Lage loyal zu dem Unternehmen und zieht gemeinsam mit allen Beteiligten an einem Strang“, sagt Lieser.

Erste Gespräche mit potenziellen Investoren

Wegen der guten Auftragslage gebe es auch keinen festen Zeitpunkt, bis wann ein neuer Investor gefunden werden müsse. Dennoch werde in Kürze ein Investorenprozess in die Wege geleitet, um zügig in die Gespräche und Verhandlungen mit Interessenten einzusteigen. Lieser informiert, dass es bereits erste Gespräche mit potenziellen Interessenten gegeben habe. „Die Gespräche werden in einem strukturierten Investorenprozess fortgesetzt. Die Signale seitens der Interessenten stimmen zuversichtlich“, berichtet der vorläufige Insolvenzverwalter. Ob es unter dem möglichen neuen Investor eine Arbeitsplatzgarantie für die 240 Beschäftigten bei Stürtz gebe, dazu wollte sich Lieser zum jetzigen Zeitpunkt nicht konkret äußern. „Bitte lassen Sie uns nicht spekulieren! Wir haben volle Auftragsbücher und brauchen jede Hand!“, so Lieser.