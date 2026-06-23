Engers: Absolventin frustriert Studium, Abschluss und dann arbeitslos? Michael Illjes 23.06.2026, 13:00 Uhr

i Eine Arbeit zu finden, das wird für Absolventen wie Eva Herschbach immer schwieriger. Die Zahl der arbeitslosen Studierten hat sich in den letzten drei Jahren fast verdoppelt. Kevin Rühle. Kevin Ruehle

Eva Herschbach hat studiert, Praktika absolviert, zahlreiche Bewerbungen geschrieben. Die Frau aus Engers sucht Arbeit, stößt aber meist auf Schweigen. Ihr Fall steht exemplarisch für eine Erfahrung, die immer mehr Absolventen machen.

Das Telefon klingelt. Einmal, zweimal, dann landet Eva Herschbach in der Warteschleife. Sie versucht, mit ihrer Beraterin beim Jobcenter zu sprechen. Sie will wissen, ob sie Anspruch auf Arbeitslosengeld hat. Aber sie muss Geduld mitbringen, Fahrstuhlmusik tönt aus dem Handy.







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