Trotz anhaltender Hitzewelle
Strünzer Strand vor dem Rathaus in Linz eröffnet
Hier wird der Strünzer Strand eröffnet.
Hier wird der Strünzer Strand eröffnet.
Heinz-Werner Lamberz

Rund 200 Tonnen Sand verwandeln das Areal vor dem Linzer Rathaus in einen kleinen Strand. Zudem bereichert ein Beachvolleyballfeld den Marktplatz. Aufgrund der Hitze zur Eröffnung ließ sich die Stadt etwas Zusätzliches einfallen. 

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Trotz der anhaltenden Hitzewelle hat es der Linzer Bauhof, das Team um Hasan Binakaj, geschafft, den Strünzer Strand und das neue Beachvolleyballfeld vor dem Linzer Rathaus termingerecht fertigzustellen. „Danke für diese wirklich großartige Leistung“, so der Linzer Stadtbürgermeister Helmut Muthers zur Eröffnung der Linzer Attraktion.

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