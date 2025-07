Es ist wieder so weit: Der Linzer Strünzer Strand ist seit Freitagabend wieder ein Besuchermagnet in der Bunten Stadt am Rhein. 50 Tonnen Sand ermöglichen ein echtes Strandfeeling, bei dem man entspannt die Seele baumeln lassen kann.

Was noch fehlte

Leider ist der Beachvolleyballplatz, der in diesem Jahr ein weiterer Höhepunkt sein sollte, nicht bewilligt worden. Das wird wohl im nächsten Jahr der Fall sein, so Bürgermeister Helmut Muthers, der bei Spitzenwetter den Startschuss gab. Einen Dank richtete er an die Gastronomen des Marktplatzes, die zum Wohlgefühl einen kulinarischen Beitrag leisten. Einen weiteren Dank richtete er an die Werbegemeinschaft Linz und den Bauhof für die geleistete Arbeit. Tradition ist es auch, die Sportvereine für die Erfolge zu belohnen, die zweite Mannschaft des VfB Linz, der BBC Linz hatte gleich mit drei Mannschaften Erfolg, Michael Schneider überreichte die Preise.