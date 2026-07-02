Strandfeeling in Linz „Strünzer Strand“ geht mit weniger Hitze weiter Stephanie Mersmann 02.07.2026, 15:00 Uhr

i Auf dem Linzer Marktplatz herrscht wieder Strandfeeling. Heinz-Werner Lamberz

Einen extrem heißen Start hatte am Wochenende der „Strünzer Strand“ in der Linzer Altstadt. Damit dieser bei der Hitze wie geplant stattfinden konnte, mussten die Veranstalter kreativ werden. Nun geht es mit dem Programm weiter.

Am vergangenen Wochenende wurde der „Strünzer Strand“ auf dem Linzer Marktplatz eröffnet, und das war nicht nur eine musikalische, sondern auch eine richtig heiße Angelegenheit. Die Veranstalter haben im Vorfeld sogar überlegt, die Eröffnung abzusagen, letztlich konnte diese aber mit einigen Extramaßnahmen stattfinden.







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