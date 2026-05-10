Drei arbeitslose Freunde aus England, die aus Geldnot eine eigene Stripshow auf die Beine stellen: Davon handelt das neuste Theaterstück im Neuwieder Schlosstheater, das besonders bei den weiblichen Gästen Anklang findet.

. Vor fast 30 Jahren war der Film „Ganz oder gar nicht“ ein Kinoerfolg. Bald danach wurde die Geschichte für das Theater adaptiert und lockt seither auf vielen Bühnen vor allem Frauen an.

Es geht um eine Gruppe von Männern, die in einer wirtschaftlich abgehängten Region Englands mit Problemen kämpfen.